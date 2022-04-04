تموين أسوان: صرف 40 %من كميات السلع المدرجة ضمن المقررات الشهرية

أكد المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على أن 33 مجمعا إستهلاكيا و5 معارض " أهلاً رمضان " بالمراكز والمدن ، بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والداخلية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين فى ظل توافر كافة السلع المطلوبة لإحتياجات المستهلك ، وهو الذى ساهم فى إحداث التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق .

وأوضح حسام العربى بأنه فى نفس الوقت تم صرف 40 % من كميات السلع المدرجة ضمن المقررات التموينية الشهرية وذلك من إجمالى 1.1 مليون مستفيد يتم صرف هذه السلع المدعمة لهم من 698 بدال تموينى .

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وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت المعرض الدائم " أهلاً رمضان " بمنطقة الطابية ، وعدد من الأسواق والمحلات للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الإحتكار.

وخلال جولته التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان بمعرض " أهلاً رمضان " شدد المحافظ على مسئولى التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة الإستمرار فى ضخ كافة السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلى ، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والدقيق والسكر .

ووجه المحافظ إلى أهمية تركيب أجهزة التهوية والمكيفات داخل المعرض لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين أثناء التسوق وشراء إحتياجاتهم ، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض أستفسر محافظ أسوان من إحدى المواطنات عن مدى رضاها من أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم والتى أشادت بدور هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة داخل أسواق السيدة نفيسة والحدادين شملت تفقد عدد من محلات الجزارة وغيرها حيث شدد المحافظ على مسئولى التموين بتحرير عدد من المحاضر لمحلات الجزارة ، وبيع البقالة والخضروات والفاكهة في حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الإسترشادية ، وهو الذى يتوازى مع الإستمرار فى الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين ، علاوة على الصحة والطب البيطرى .