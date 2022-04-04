عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان: صرف 40 %من كميات السلع المدرجة ضمن المقررات الشهرية

حملات تموينية على
حملات تموينية على الأسواق بأسوان

أكد المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على أن 33 مجمعا إستهلاكيا و5 معارض " أهلاً رمضان " بالمراكز والمدن ، بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والداخلية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين فى ظل توافر كافة السلع المطلوبة لإحتياجات المستهلك ، وهو الذى ساهم فى إحداث التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق .

وأوضح حسام العربى بأنه فى نفس الوقت تم صرف 40 % من كميات السلع المدرجة ضمن المقررات التموينية الشهرية وذلك من إجمالى 1.1 مليون مستفيد يتم صرف هذه السلع المدعمة لهم من 698 بدال تموينى .

وأقرأ أيضاً:

التربية المسرحية بتعليم أسوان تحصد المركز الرابع على الجمهورية فى أعياد الطفولة

بتكلفة تصل لـ4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان: استكمال التطوير بتركيب الإنترلوك بالشوارع|صور

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت المعرض الدائم " أهلاً رمضان " بمنطقة الطابية ، وعدد من الأسواق والمحلات للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الإحتكار.

وخلال جولته التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان بمعرض " أهلاً رمضان " شدد المحافظ على مسئولى التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة الإستمرار فى ضخ كافة السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلى ، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والدقيق والسكر .

ووجه المحافظ إلى أهمية تركيب أجهزة التهوية والمكيفات داخل المعرض لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين أثناء التسوق وشراء إحتياجاتهم ، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض أستفسر محافظ أسوان من إحدى المواطنات عن مدى رضاها من أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم والتى أشادت بدور هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة داخل أسواق السيدة نفيسة والحدادين شملت تفقد عدد من محلات الجزارة وغيرها حيث شدد المحافظ على مسئولى التموين بتحرير عدد من المحاضر لمحلات الجزارة ، وبيع البقالة والخضروات والفاكهة في حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الإسترشادية ، وهو الذى يتوازى مع الإستمرار فى الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين ، علاوة على الصحة والطب البيطرى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الإعدام لـ قاتل الطفلة شهد بالمنوفية.. والقاضي: كان نفسنا في عقوبة أشد

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

التربية المسرحية بتعليم أسوان تحصد المركز الرابع على الجمهورية فى أعياد الطفولة

ترشيحاتنا

هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ .. مفتي الجمهورية يجيب بالفيديو

النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب البوم.. والإمام الأكبر يوضح سبب عدم استجابة الدعاء.. وما هي الصلاة الوسطى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي الخميس.. والعظمى تصل لـ 41

الكاف: حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا

بعد إعلان إفلاس الدولة.. خبير: مخاطر اقتصادية كارثية تهدد لبنان

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس.. تفاصيل

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

فيديو

صيام الطفل .. السن المناسب وكيفية تدريبه بطريقة صحية

كيف يمكن تعويد الطفل الصغير على الصيام؟.. فيديو

"وجوه" ورامز موفي ستار..أبرز تصريحات حنان مطاوع في حوارها مع صدى البلد

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ