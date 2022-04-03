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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تصل لـ4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان: استكمال التطوير بتركيب الإنترلوك بالشوارع|صور

تركيب بلاط الأنترلوك
تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك تتسابق أعمال التطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية والتى شملت شوارع وسط مدينة أسوان الواقعة ما بين الشارع الجديد والشيخ صالح وشوارع شرق البندر وعباس فريد من خلال تركيب بلاط الأنترلوك بأطوال 2.5 كم وبمسطح 25 ألف متر ، وبعرض لهذه الشوارع تتراوح ما بين 3 أمتار إلى 5.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 4 ملايين جنيه .

ولفت أشرف عطية إلى أنه مخطط أيضاً إستكمال أعمال الرصف بباقى الشوارع الداخلية حيث أنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى بالإسراع فى تنفيذ الأعمال التى تشهدها مختلف الشوارع للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول .

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وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان والتى من بينها السيل الجديد ومزلقان البيطرى ، وشارع السماد ، وشارع كلية التربية ، فضلاً عن مناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة ، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضارى وخلق متنفس جمالى وحيوى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة .

وكانت قد نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمعهد الفني الصحى حيث أشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، ومصطفى عويس ، من فريق الإعلام والتوعية ، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسام الدين عميد المعهد الفني الصحى بأسوان .

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، إلى جانب الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

فيما أوضح أحمد عطية غزالي بأن تلك الندوات تأتي في ضوء المجهودات المتواصلة لعقد الندوات التعريفية ، واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة إستعداداً لتطبيقها داخل محافظة أسوان .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وفى ضوء الجهود المتواصلة لعقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة.

 

تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان 
تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان 
تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان 
تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان 
تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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