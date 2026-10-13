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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي الإرهابية.. بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي المعروفة بخلية المعادي، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول أسلحة نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تهمة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ووجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر خلية المعادي محاكمة 6 متهمين إرهاب

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