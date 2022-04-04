عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إعلان إفلاس لبنان.. مغردو تويتر في الوطن العربي: ابق قويا

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لبنان، لمساندة شعب لبنان بعد الأنباء عن اعلان الإفلاس من الحكومة اللبنانية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر خلال الساعات الماضية، واتحد مضمون التغريدات في “ابق قويا”.

txt

بعد إعلان إفلاس الدولة.. خبير: مخاطر اقتصادية كارثية تهدد لبنان

txt

راغب علامة بعد إفلاس لبنان: سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه.. شاهد

وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا على توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي في حوار لقناة الجديد اللبنانية: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: " لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

الوطن العربي الحكومة اللبنانية تويتر مصرف لبنان رئيس الحكومة مصرف لبنان المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الرئيس السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

توخوا الدقة.. "الموسيقيين" تحذر من الزج باسم هاني شاكر في أخبار مزيفة

رئيس الوزراء: تنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة أسعار عادلة للسلع الأساسية

الحكومة: 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء القمح من المزارعين

بيان مساحة ورخصة مبانٍ .. مستندات تسجيل الشقق والمنازل بالشهر العقاري

الإمام الأكبر: النبي أخبرنا بأسماء لله لا يعلمها أحد غيره

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس.. تفاصيل

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

فيديو

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا

هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ .. مفتي الجمهورية يجيب بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ