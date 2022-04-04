بعد إعلان إفلاس لبنان.. مغردو تويتر في الوطن العربي: ابق قويا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لبنان، لمساندة شعب لبنان بعد الأنباء عن اعلان الإفلاس من الحكومة اللبنانية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر خلال الساعات الماضية، واتحد مضمون التغريدات في “ابق قويا”.

وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا على توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي في حوار لقناة الجديد اللبنانية: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: " لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".