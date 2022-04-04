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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توخوا الدقة.. "الموسيقيين" تحذر من الزج باسم هاني شاكر في أخبار مزيفة

هاني شاكر
هاني شاكر

حذرت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها منذ قليل ؛ من الزج باسم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية فيما ينشر من أخبار أو قرارات علي غير الحقيقة.

وجاء نص البيان :" تهيب نقابة المهن الموسيقية بالسادة الصحفيين والمواقع والمنصات الإعلامية توخي الدقة وميثاق الشرف الإعلامي فيما ينشرونه عن نقابة المهن الموسيقية، حيث دأبت مؤخرآ بعض المواقع والمنصات الإعلامية الزج باسم الفنان هاني شاكر فيما ينشر من أخبار أو قرارات علي غير الحقيقة".

وأضاف البيان:" وننوه أن جميع قرارات الإحالة للتحقيق أوالوقف أو حتي العقوبة صادرة عن مجلس النقابة بعد التحقيق من الشؤون القانونية والإحالة إلي مجلس النقابة مع التوصية بما اسفرت عنه التحقيقات.

قرارات النقابة عمل جماعي :

اختتم البيان :" وتؤكد النقابة أن جميع قرارت النقابة هي عمل جماعي تصدر بإجماع المجلس بعد مناقشات لذلك برجاء توخي الدقة فيما ينشر من أخبار وعدم نسبتها إلي شخص بعينه.               

نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الصحفيين

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