ارتفاع مفاجىء في أسعار الخضروات بالأسواق: الفلفل ب30.. والباذنجان ب40 جنيها

من جديد ارتفعت أسعار الخضروات بالأسواق بشكل مفاجئ وملحوظ، ويرجع التجار السبب وراء ذلك الي موسم شهر رمضان الكريم والأقبال على الشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد اخر أسعار الخضروات بأسواق القناطر الخيرية، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ عن الأيام الماضية، ترتب عليها تراجع في حركة البيع والشراء.

وقال محمود حسن، أن سعر كيلو الطماطم يصل الي 15 جنيه، بينما كيلو البطاطس ب10 جنية، والفلفل الأخضر يصل الكيلو منه الي 30 جنيه، والبسلة ب 15 جنيه للكيلو.

وتابع أن الفاصوليا الخضراء تراجع سعرها من 30 جنيه للكيلو الي 25 جنيه، والفلفل الأحمر الحار ب 50 جنيه للكيلو، وكيلو الباذنجان ب 40 جنيه، بينما الخيار وصل الكيلو منه الي 12 جنيه.

وأشار أن سعر كيلو الجزر ب 10 جنيه، والباذنجان الرومي الكيلو منه ب15 جنيه، وكيلو الثوم ب 8 جنيه.