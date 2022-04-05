صحفية لبنانية: 90% من أموال المودعين الدولارية تبخرت..فيديو

قالت محاسن مرسل حلبي صحفية لبنانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن الدولة اللبنانية تملك من الأصول والأراضي والمؤسسات واحتياطي الذهب بما يمنع إطلاق مصطلح إفلاس الدولة .



وأضافت محاسن مرسل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2 "، :" التعثر وعدم الملاءة بمصرف لبنان ترتبط بـ أموال المودعين التي ذهبت بسبب أعمال الفساد ".

وتابعت محاسن مرسل :" أموال المودعين الدولارية لم تعد متواجدة وما تبقى منها حوالي 11 مليار و470 مليون دولار ، و90 % من أموال المودعين الدولارية تبخرت".

نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الأثنين، ما تداولته وسائل إعلام عربية حول إفلاس الدولة أو المصرف المركزي.

وقال سلامة في بيان مقتضب: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".

بدوره برر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلام نائبه، سعادة الشامي، عن إفلاس الحكومة والمصرف الحكومة بالقول: " كما فهمت منه أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة".

