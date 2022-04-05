هنديكم مرتبات مغرية.. أحمد موسى: هشام قنديل حاول السيطرة على الأمن الوطني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء حكومة الإخوان الإرهابية حاول السيطرة على جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الحلقة الثالثة من الجزء الثالث لـ مسلسل الاختيار عرض كل التفاصيل عن هذا الأمر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن هشام قنديل ذهب لجهاز الأمن الوطني وعرض عليهم رواتب كبيرة وحاول إغراء رجال الأمن الوطني بالأموال، ورد عليه ضابط ذكر واحرجه.



فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالـ جزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي حمل عنوان القرار، مؤكدا أن المسلسل يعرض معلومات وتفاصيل في غاية الحساسية والأهمية عن تاريخ مصر في فترة شديدة الصعوبة إبان حكم الإخوان.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"انهاردة عرضت الحلقة الثالثة ولسه 27 حلقة والإخوان مش عارفين كل يوم يعملوا إيه".