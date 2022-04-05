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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهن التمثيلية: مسلسل الاختيار ملحمة كبرى.. فيديو

أشرف ذكي، نقيب المهن
أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية

قال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه “ببارك لصناع الدراما على الاعمال الممتازة، ونقف أمام مسلسل ”الاختيار3" الذي يمثل ملحمة، مؤكدا أنه  لأول مرة  نرى هذا الحشد من النجوم، وأيضا أي فنان شارك فيه ولو بجملة  فهو يشارك في ملحمة مصرية.

 

وأضاف أشرف ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الفنانة “روجينا” قامت بدور في مسلسل “إنحراف”، مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان سمير صبري يتمتع بصحة جيدة الآن، خاصة بعد إجرائه العملية الجراحية.

 

وأشار أشرف ذكي إلى أن "الكتائب بدأت تشتغل على أحمد بدير بعد مشاركته في الاختيار وتأدية شخصية المشير طنطاوي بجدارة، وهما بيحاولوا يعملوا شوشرة لكن معرفوش ومش هيعرفوا".

 

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن الأمور بدأت تتحسن في وضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

 

https://web.facebook.com/Hdret.Elmowaten/videos/1027866071476102

أحمد بدير طنطا اشرف ذكي روجينا دراما

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