اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي للانصياع لعملية السلام

بحث رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندر كينج، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي، مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية ومستجدات العملية السياسية والجهود الرامية لإحلال السلام، والدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية-يمنية.



وطالب بن دغر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، ببذل مزيد من الجهد الدولي للضغط على مليشيات الحوثي للانصياع لعملية السلام والمشاركة في مباحثات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمد يدها للسلام وتطلبه دوما، لكن مليشيات الحوثي ترفضه وتحشد للقتال، وتجند الأطفال لخدمة مشروعها الطائفي.



وأكد الدكتور بن دغر حرص الشرعية على إحلال السلام الدائم والشامل وفقا للمرجعيات الثلاث وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ورفع المعاناة التي فرضتها المليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى وعي متزايد لدى الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني بالجمهورية والوحدة دولة اتحادية، مثمنا دور الأشقاء في دول الخليج في دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه ودعم استقراره والمساهمة في إعادة بنائه.



كما رحب الدكتور بن دغر بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، مطالبا مليشيا الحوثي الالتزام بها، ومتمنيا أن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات وإحلال السلام ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.



من جهته، جدّد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس بايدن وضع ملف اليمن على رأس أولوياته، مرحبا بالمشاورات اليمنية-اليمنية التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي، وإعلان الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية.