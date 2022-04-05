نسألكم الدعاء.. هند عبد الحليم تعلن وفاة جدتها

أعلنت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، عن وفاة جدتها لأمها، مساء أمس الاثنين.



وكتبت هند، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "جدتي لأمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء بالرحمة في أيام الرحمة، والفاتحة".



آخر أعمال هند عبد الحليم :

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.