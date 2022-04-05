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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع قد يطول.. البيت الأبيض يتوقع نشر روسيا قوات جديدة شرق أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن روسيا ستستعد على الأرجح لإرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى خط المواجهة في شرق أوكرانيا، وإن هذا الصراع قد يطول أمده.


وأوضح سوليفان -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه "من المحتمل أن تستعد روسيا لنشر عشرات الكتائب التكتيكية الإضافية التي تشكل عشرات الآلاف من الجنود على خط المواجهة في شرق أوكرانيا"، مضيفًا أن "المرحلة التالية من هذا الصراع قد تكون طويلة للغاية".


وتابع أن الولايات المتحدة تتوقع أيضًا أن تبذل القوات الروسية ما في وسعها للسيطرة على مدينة خيرسون والتأكد من السيطرة على تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم.


وأشار سوليفان إلى أن روسيا لا تزال لديها قوات متاحة لتفوق عدد قوات أوكرانيا، وأن موسكو تركز الآن قوتها العسكرية على عدد أقل من خطوط الهجوم. 

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