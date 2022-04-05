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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. عشرينية تقتحم بسيارتها منزلاً في أستراليا.. شاهد

سائقة عشرينية تقتحم
سائقة عشرينية تقتحم منزلاً بشكل جنوني في أستراليا

وثق مقطع فيديو صادم لحظات اقتحام سائقة تبلغ من العمر 20 عاماً بسيارتها لمنزل مكون من طابقين في أستراليا.

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 وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، حاولت السائقة المتهورة الهروب بعد اقتحامها الجنوني للمنزل، لكن شهود العيان منعوها من ذلك. 

ويظهر مقطع الفيديو سيارة الفتاة وهي تندفع بسرعة كبيرة أمام سيارة مقابلة من تلة شديدة الانحدار ثم تخترق السياج الأمامي لمنزل من طابقين.

وقع الحادث في بروكمان، إحدى ضواحي مدينة كارنارفون الساحلية، على بعد 900 كيلومتر شمال بيرث قبل الساعة 8 صباحاً بقليل. 

وبعد محاولاتها الفاشلة لمغادرة العقار، شوهد رجلان يمسكان بإحكام ذراعي المرأة، بينما يتصل أحد المارة بالشرطة.

وقالت متحدثة باسم شرطة أستراليا الغربية إن الفتاة متهمة بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة، وستتم محاكمتها في وقت لاحق. 

 

 

تلة شديدة مدينة كارنارفون أحد المارة شرطة أستراليا القيادة تاثير الكحول

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