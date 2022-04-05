عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإلصاقها بموسكو.. روسيا تتهم أوكرانيا بفبركة أدلة على مقتل مدنيين

جثث في شوارع أوكرانيا
جثث في شوارع أوكرانيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، اليوم الاثنين، بفبركة أدلة على مقتل مدنيين في سومي وكونوتوب ومدن أخرى، قائلة إن الخدمات الخاصة التابعة لكييف نفذت عمليات قتل مزعومة للمدنيين في محاولة لنشر الدعاية عبر وسائل الإعلام الغربية.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الدفاع الروسية عن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.

هددت بتغريمه.. روسيا تتهم موقع ويكيبيديا بنشر «معلومات كاذبة» بشأن عمليتها العسكرية

الدنمارك تعلن طرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن جنود المركز الرئيسي رقم 72 التابع لإدارة الحرب النفسية للجيش الأوكراني في "موشون" شمال غرب كييف يقومون حاليا بعمليات تصوير مرحلية لمدنيين يزعمون مقتلهم جراء "أعمال عنف" ليلصقوها بالقوات الروسية ولنشرها في وسائل الإعلام الغربية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكي" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".

وأشارت "نجحت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة من البحر في تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في أوتشاكوف".

وقصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية، 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط أربع مسيرات في الجو في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" و"إندوستريالنايا" و"جورتي" و"نيجنيايا كرينكا".

وكان حاكم سومي الأوكرانية، دميترو زيفيتسكي، كشف في وقت سابق، أن الجيش عثر على جثث 3 مدنيين على الأقل معذبين في منطقة كونوتوب الواقعة شمال شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت"، أن الجيش الأوكراني عثر على هذه الجثث في أماكن قد تمركزت فيها القوات الروسية.

روسيا وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية أوكرانيا الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

الأرصاد تطمئن المواطنين: انخفاض جديد بالطقس بدءا من الأسبوع القادم

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

ترشيحاتنا

هوندا تكشف عن طراز HR-V موديل 2023 المخصص لأمريكا... بصور وفيديو

6 أشياء يباح للصائم فعلها في نهار رمضان.. تعرف عليها

أذان المغرب رابع أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

لاتهامها بالنصب والاحتيال.. حبس دعاء سهيل 4 أيام على ذمة التحقيقات

طلب إحاطة بشأن احتواء بعض أنواع الشوكولاتة على مخدر الحشيش

قلبي اطمأن الحلقة 4 .. يعرض مساعدة أساتذة سودانيين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

اكتشاف جينات الخطر المسببة لمرض الزهايمر ينذر بإيجاد علاج نهائي له قريبا

فيديو

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ