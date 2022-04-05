لإلصاقها بموسكو.. روسيا تتهم أوكرانيا بفبركة أدلة على مقتل مدنيين

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، اليوم الاثنين، بفبركة أدلة على مقتل مدنيين في سومي وكونوتوب ومدن أخرى، قائلة إن الخدمات الخاصة التابعة لكييف نفذت عمليات قتل مزعومة للمدنيين في محاولة لنشر الدعاية عبر وسائل الإعلام الغربية.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الدفاع الروسية عن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن جنود المركز الرئيسي رقم 72 التابع لإدارة الحرب النفسية للجيش الأوكراني في "موشون" شمال غرب كييف يقومون حاليا بعمليات تصوير مرحلية لمدنيين يزعمون مقتلهم جراء "أعمال عنف" ليلصقوها بالقوات الروسية ولنشرها في وسائل الإعلام الغربية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكي" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".

وأشارت "نجحت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة من البحر في تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في أوتشاكوف".

وقصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية، 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط أربع مسيرات في الجو في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" و"إندوستريالنايا" و"جورتي" و"نيجنيايا كرينكا".

وكان حاكم سومي الأوكرانية، دميترو زيفيتسكي، كشف في وقت سابق، أن الجيش عثر على جثث 3 مدنيين على الأقل معذبين في منطقة كونوتوب الواقعة شمال شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت"، أن الجيش الأوكراني عثر على هذه الجثث في أماكن قد تمركزت فيها القوات الروسية.