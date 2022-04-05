هددت بتغريمه.. روسيا تتهم موقع ويكيبيديا بنشر «معلومات كاذبة» بشأن عمليتها العسكرية

وجهت روسيا، اليوم الثلاثاء، اتهاما لموقع “ويكيبيديا” بنشر معلومات خاطئة عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مهددة بتغريمه.

وقد تعهدت السلطات الروسية بتغريم ويكيبيديا أكثر من 64000 دولار أسترالي لنشر "معلومات غير دقيقة"، على حد وصفها، تتعلق بغزو البلاد لأوكرانيا.

وأعلنت "روسكومنادزور"، الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، الخميس 31 مارس، أنها ستغرم الموسوعة المجانية عبر الإنترنت بمبلغ 4 ملايين روبل (أي ما يعادل 36900 جنيه إسترليني أو 64525 دولارًا أستراليًا) بسبب عدم حذفها المعلومات.

وتأتي الغرامة بعد ظهور مقال على ويكيبيديا بعنوان "الغزو الروسي لأوكرانيا (2022)".

ويستشهد المقال بمصادر وبيانات من الأمم المتحدة ومصادر إعلامية غربية لا حصر لها، ويسرد الإصابات والقتلى بين الأوكرانيين والروس على حد سواء نتيجة للحرب.

وجاء في النسخة المعدلة الآن، وفقًا لمجلة “نيوزويك”: “كمبرر للغزو، صرح فلاديمير بوتين بضرورة حماية جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية وروسيا نفسها ، واستخدم أيضًا الادعاءات التي لا أساس لها من أن أوكرانيا دولة جديدة- دولة نازية”.

بعد فترة وجيزة من غزو قوات بوتين لأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير، أمرت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية وسائل الإعلام المستقلة بإزالة أي تقارير وصفت الصراع بأنه "هجوم" أو "غزو" أو "إعلان حرب".

وبدلاً من ذلك، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصراع اسم "عملية عسكرية خاصة" لـ "نزع العسكرة" و"نزع النازية" في أوكرانيا.

في بيانها حول الغرامة، اتهمت روسكومنادزور صفحة ويكيبيديا باحتواء "معلومات كاذبة حول موضوع العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا بهدف تضليل المستخدمين الروس".

وتلقت ويكيبيديا بالفعل تحذيرين من وكالة الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.

وقال أحد التحذيرات إن المقال احتوى على "معلومات غير دقيقة" حول "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.