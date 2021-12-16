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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع كمبيوتر مؤسس ويكيبيديا بنحو مليون دولار

كمبيوتر
كمبيوتر

بيع جهاز الكومبيوتر الشخصي الذي كان يستخدمه جيمي ويلز لدى إطلاقه «ويكيبيديا» قبل عقدين، إضافة إلى الصفحة الأولى من الموقع الشهير بتكنولوجيا «إن إف تي» للتوثيق الرقمي، بمبلغ يقترب من مليون دولار في مزاد، على ما أعلنت دار «كريستيز».


وبحسب ما نشرته الدار، قد شمل المزاد جهازاً من نوع «آي ماك» باللون الأحمر كان يستخدمه جيمي ويلز «ككومبيوتر شخصي من أجل عمليات التطوير والبحث عندما أُطلق الموقع في 15 يناير 2001»، إضافة إلى الصفحة الأولى من الموقع عند الإطلاق مع وثيقة أصالة رقمية بالأسلوب القائم على تكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين).


وبيع الكومبيوتر في مقابل 187 ألفاً و500 دولار، فيما بلغ سعر الصفحة الأولى من الموقع الأساسي بتكنولوجيا «إن إف تي» بأربعة أضعاف المبلغ مع 750 ألف دولار.


وباتت الوثائق الرقمية الموثقة بتكنولوجيا «إن إف تي» محركاً رئيسياً للمزادات الفنية في الأشهر الأخيرة، وقد بيع البرنامج الأصلي لشبكة الإنترنت في مقابل 5.4 مليون دولار مطلع يوليو 2021 في مزاد لدار «سوذبيز»، بعد السعر القياسي الذي حققه الفنان الأميركي بيبل لعمل رقمي بتكنولوجيا «إن إف تي» وبلغ 69.3 مليون دولار في مارس.


وقد عرضت دار «كريستيز» القطعتين في مقرها في مركز روكفيلر في نيويورك قبل اثني عشر يوماً من موعد المزاد الذي انطلق بسعر مائة دولار لكل منهما قبل أن تشتعل المزايدات في اللحظات الأخيرة.


وأشارت دار كريستيز عند الإعلان عن المزاد إلى أن الصفحة الأولى من الموقع مقدمة بنسق صورة JPEG، وهي تفاعلية إذ يمكن للمشتري «تعديلها» من أجل «إعادة إنشاء تجربة بناء ويكيبيديا»، ثم «العودة إلى حالتها الأساسية باستخدام جهاز توقيت».


كما أوضح بيتر كلارنت الاختصاصي في الكتب والمنشورات لدى دار كريستيز لوكالة الصحافة الفرنسية أن القطعة الرقمية بنسق «إن إف تي» المعتمد لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية، «أنشأها جيمي ويلز وتظهر شكل ويكيبيديا عندما أنشأها وأطلق صفحتها الأولى، مع عبارةHello world » وقال جيمي ويلز في بيان عند الإعلان عن المزاد إن ريع المبيع سيصب بجزء منه لتمويل مشروعه WT.SOCIAL، «وهي شبكة اجتماعية غير مركزية وغير تجارية تخلو من الإعلانات والتتبع وجمع البيانات والمعلومات المضللة».

الكومبيوتر ويكيبيديا الأولى الرقمي

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