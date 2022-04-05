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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تحقق نتائج استثنائية في الربع الأول من 2022

تسلا تحقق نتائج مذهلة
تسلا تحقق نتائج مذهلة في الربع الأول من السنة

حققت شركة "تسلا موتورز" الأمريكية، الرائدة في السيارات الكهربائية عمليات تسليم قياسية في الربع الأول من 2022 ، بالرغم من التحديات العالمية بسبب اضطراب سلاسل التوريد والإغلاق الجزئي لخطوط الإنتاج بسبب جائحة كوفيد 19.

 

قامت "تسلا" بتسليم ما مجموعه 310،048 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 68٪ على أساس سنوي بالمقارنة مع العام السابق عليه.

وفي تفاصيل عمليات التسليم، كانت حوالي 295،324 سيارة من طراز تسلا موديل 3 الصالون و تسلا موديل Y  الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، أما المركبات المتبقية من إجمالي العدد، والبالغة 14،724 سيارة، فكانت عبارة عن مبيعات تسلا إس الصالون و تسلا إكس الـ SUV.

 

علق "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لتسلا على نتائج الربع الأول لعام 2022 في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "هذا الربع كان صعبا بشكل استثنائي ، بسبب مشاكل في سلسلة التوريد وسياسة الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين، لكن العمل الرائع من قبل فريق تسلا والموردين الرئيسيين أنقذ الشركة"

 

تأثر مصنع تسلا في شنغهاي الصين بشدة. بعد أن أغلق تمامًا في 28 مارس بسبب فرض إغلاق كل المنشآت الصناعية على مرحلتين في المناطق التي تشهد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حتى أن انتشار الفيروس وزيادة الإصابات أدت إلى إلغاء معرض شنغهاي للسيارات.

 

كان من المقرر أن تستأنف  تسلا  الإنتاج داخل مصنع شنغهاي يوم الاثنين 4 أبريل ، ولكن تم إلغاء استئناف الإنتاج حسبما ذكرت وكالة رويترز ، حيث أن معظم مناطق شنغهاي لا تزال تحت قيد الإغلاق الصارم.

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