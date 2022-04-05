عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: «الاختيار 3» ملحمة لتضحيات الأجهزة الأمنية ويساهم في وعي المواطنين

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بمسلسل «الاختيار 3»، مؤكدة أنه عمل ضخم يوثق أحداث حقيقية مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة أمل رمزي، إن مسلسل «الاختيار» ساهم في زيادة الوعي بأهمية الأمن القومي المصري والمخاطر التي يتعرض لها، من خلال تجسد المخاطر التي تعرضت لها مصر في الفترات السابقة، وما زالت موضع وجود مما ساعد على المشاركة من قبل الشعب المصري بكافة أطيافه أن ينشغل بأهمية الأمن القومي المصري.

وتابعت رمزي، أن مسلسل «الاختيار» ساهم في اطلاع المشاهد على الكثير من الأحداث التي مرت أمام الجميع ولكنها لم تكن بهذا التجسيد والتفاصيل، منوهة إلى أن تجسيد هذه الأحداث خلقت وعيا لدى المواطنين بأن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر مرت بأحداث كبيرة خلال السنوات الماضية وأبرزها العمليات الإرهابية التي كانت تقف خلفها الجماعات المتطرفة والتي كانت تريد إسقاط الدولة المصرية، لافتة إلى أن وعي الشعب المصري وحرص قيادته على البلاد وأمنها استطاعا أن يحافظا على الدولة وأمنها القومي.

ونوهت النائبة أمل رمزي إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية والحدودية التي تتعرض لها الدولة المصرية وساهم الشعب المصري العظيم وقيادته وجيشه وشرطته في الحفاظ على أمنها وحدودها، مؤكدة أن الشعب المصري لديه من الوعي ما يميزه عن غيره مما ساهم في الحفاظ على دولته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار مثل هذه الدراما التي تعمل على صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيقها بهدف تنشيط الذاكرة عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات والأزمات بفضل قيادته الحكيمة ووعيه الناضج.

الاختيار مجلس الشيوخ مصر الشعب المصري مسلسل الاختيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

برشلونة ينسحب من سباق التعاقد مع محمد صلاح

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأسبوع الثاني لـ رمضان

كيف نتعامل مع القرآن في رمضان.. الإفتاء توضح المأثور عن النبي

إجراءات التعليم للمساهمة في "قضية التغيرات البيئية" تنفيذا لرؤية مصر 2030

جرام 21 يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-4-2022

صدام عربي.. تعرف على منافس الأهلي "المحتمل" في دوري أبطال أفريقيا

الوزراء ينفي تركيز الدولة بمشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

فيديو

قصة فنانة سٌجِنَ أبيها وتزوجت من ابنها.. فيديو جراف

قصة حلقة ليلى علوي وترويجها لزنا المحارم.. فيديو جراف

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ