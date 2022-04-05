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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: «الاختيار» يُجسد ملحمة وطنية لرجال الجيش والشرطة

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مسلسل "الاختيار" يُجسد ملحمة وطنية لرجال الجيش والشرطة في التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن النجاح الساحق الذي حققه هذه المسلسل على مدار الأجزاء الثلاثة يؤكد أن المجتمع المصري في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال الدرامية، التي تجسد تاريخ الأبطال من القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف «عمار»، أن الاختيار 3 يكشف للشعب المصري ما كان يحاك من مؤامرات ضد الدولة المصرية من الداخل ومن الخارج، والذي يتناول أحداثًا تعود إلى عام 2013، وكواليس تلك الفترة، حتى  ثورة 30 يونيو والتي خرج فيها الشعب إلى جميع ميادين مصر ليعبروا عن رفضهم حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أحداث المسلسل ستظل محفورة في عقول المصريين والعالم أجمع، لاستعادة المصريين بلادهم وأوطانهم من يد جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر وشعبها من حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضد الوطن لأخونة الدولة المصرية وبيع البلاد باسم الدين.

وقال «عمار»، إن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مصير مجهول وقضى على مسلسل الدم والإرهاب الذي بدأ على يد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها عندما أنحاز لمطالب الشعب المصري بإسقاط "حكم المرشد" وأعلن عزل محمد مرسي في 3 يونيو 2013.

وطالب عضو مجلس النواب، صناع الدراما المصرية بضرورة الاستفادة من الحالة الوطنية التي صنعها مسلسل الاختيار والاستفادة منها، وتقديم أعمال أخرى تؤرخ لبطولات الجيش والشرطة المصرية.

الاختيار القوات المسلحة الرئيس السيسي مجلس النواب ثورة 30 يونيو

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