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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لمبارتي الزمالك وبيراميدز والأهلي والإتحاد السكندري..فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدي البلد أراء المشجعين حول توقعاتهم لمبارتي"الأهلي والإتحاد السكندري"،"الزمالك و بيرامدز"،وجاءت الأراء كالتالي..

قال"محمود عيد " أن أداء الأهلي معتدل تلك الفترة،متوقعاً فوز الأهلي مقابل هدف وخسارة الزمالك مقابل هدفان.

ولفت"بدران الامين"أن المباراة بين الزمالك وبيراميدز في غاية في الصعوبه،لكن الزمالك يتفوق عليهم مقابل هدفان.

وأشار" ممدوح فهمي"أن الأهلي يحتاج الي التركيز أمام الإتحاد السكندري، لافتاً إلي فوز الأهلي مقابل هدف.

وأختتم " فادي ماهر" أن كل الفرق ينتهي بها المباريات تعادل مع الفرق المضادة.

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