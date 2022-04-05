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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة  التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية. والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

 وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (إدكو - الدلنجات - دمنهور -  كفر الدوار - أبو حمص ) عن إزالة 12 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1216 م2  عبارة عن إزالة:

- 3 حالات تعدي بمساحة 600 م٢ بإدكو.

-  حالتي تعدي بمساحة 350 م٢ بالدلنجات.

- 3 حالات تعدي بمساحة 150 م٢ بدمنهور.

- حالتي تعدي بمساحة 68 م٢ بكفر الدوار.

- حالتي تعدي بمساحة 48 م٢ أبو حمص.

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