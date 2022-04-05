فيريرا يعلن قائمة الزمالك في مواجهة بيراميدز

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.