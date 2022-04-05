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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تعرف على آخر مشروعات حياة كريمة في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و شركتي الغاز والاتصالات، وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمبادرة.

وجاء الاجتماع استكمالا لسلسلة المتابعات لملف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع، كما تناول استعراض موقف مشروعات قطاع الصرف الصحى، وما تم تنفيذه من وصلات منزلية والتى انتهت أعمالها بقرى اللوزى وتفتيش ثان والمحمدية بإجمالي 700 وصلة، كما يجرى العمل بقرى الفؤادية والسعدية القبلية والعباسية، وفى هذا السياق،، تابعت "محافظ دمياط" أعمال تغطية ١٢ قرية بتلك الخدمة ، واطلعت على الموقف التنفيذى للانتهاء من الشبكات الداخلية للمياه بقرى "أبو راشد، المحمدية، كفر المنازلة، الحسينية، عزب ام الرزق، النواصرية" وذلك خلال منتصف إبريل الجارى، كما ناقشت آليات تذليل كافة العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ.

فيما وقد بحثت "المحافظ" خطة البدء في مد شبكات الغاز والاتصالات بالقرى المخدومة بمياه الشرب والصرف الصحى حيث أكدت على تقديم جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تلك الأعمال بالقطاعين، كما اطلعت على الموقف التنفيذى لمشروعات الكهرباء بقرى المركز.

وفى سياق متصل، شددت "الدكتورة منال عوض" بضرورة التنسيق بين جميع الجهات وإعداد دراسات تتضمن وضع حلول لجميع المعوقات التى تواجه اى مشروع، بما يحقق الإسراع فى معدلات العمل بجميع القطاعات والدفع بها بالتوازي ، للبدء فى عمليات رصف الطرق، ووجهت بوضع خطة للبدء فى توصيل المرافق المجمعات الحكومية، مؤكدة أنه يتم متابعة جميع المشروعات المدرجة بالمبادرة لتحقيق الهدف من اطلاقها بتغطية القرى بجميع الخدمات.

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