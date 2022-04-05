أحمد سلامة عن عدم حضور الفنانين عزاء شقيقته: مش حقيقي.. فيديو

نفى الفنان أحمد سلامة ما تم تداوله بشأن عدم حضور زملائه من الوسط الفني لعزاء شقيقته الكبرى، مؤكدا أن ما تم تداوله بشأن هذا الأمر ليس صحيحا.

وقال أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، «الكلام دا مش حقيقي، ويمكن المقصود أنه لم يحضروا الجنازة والدفنة، لكن في العزاء كل الناس كانت موجودة طبعا».

كل الناس كانت موجودة

وتابع: «أختي مكانتش شخصية عامة، والموضوع حصل بسرعة، ويمكن عشان كده محضروش الجنازة، لكن العزاء كل الناس كانت موجودة».

وأضاف أحمد سلامة، أن شقيقته الراحلة كانت "في مقام والدته ولها الفضل الكبير في حياته.