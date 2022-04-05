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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص سرق حقيبة أموال من مواطن بالمقطم

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة أموال من مواطن بالمقطم.


وكانت قد أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة حقيبة أموال من مواطن بالمقطم.


وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بأنه حال تواجده بدائرة القسم، ترك سهواً حقيبته وبداخلها مبلغ مالى أعلى سطح السيارة ملكه ولدى عودته اكتشف سرقتها وبداخلها مبلغ مالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، أثناء سيره بمحل البلاغ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة جنح المقطم جنح المقطم

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