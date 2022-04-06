تجديد حبس شخص قتل آخر في مشاجرة بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر فى مشاجرة بعين شمس.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل آخر فى مشاجرة بعين شمس.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفى إثر إصابته "ادعاء مشاجرة").

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.