عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس..غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لشرح طريقة عمل الالتماس والسداد الإلكتروني، وأتاحت رابطا له ليتمكن الطلاب من مشاهدته؛ من خلال هذا اللينك اضغط هنا .


وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتائح الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب بالكلية، على نظام الامتحانات الإلكتروني.


وأضاف أنه تم مد فتح باب الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب حتى 7 أبريل 2022، مشيرا إلى أن النتيجة ستحجب تلقائيا لفئتين من الطلاب، وهما: من لم يسدد المصروفات.. وحالات الغش والتأديب.
أما بالنسبة لخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، ستكون على النحو التالي:
1. تسجيل الدخول على موقع الUMS
‏HTTPS://ums.asu.edu.eg
الضغط على متعلقاتي.
2. الضغط على الدرجات.
3. الضغط على درجات التيرم الأول "بدون الضغط" على زر “عرض”.


وكرم  الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور احمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس ، المتميزين من الطلاب والطالبات ممن شاركوا في مسابقتي جسيب (jessup) واكسفورد (Oxford) للمحاكمات الصورية.
 

txt

النشاط الرياضي يسهم في بناء شخصية متوازنة.. جامعة عين شمس: نوفر بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وإبرازها..الطالبات تريد توعية العنصر النسائي بأهمية الرياضة.. والطلاب يشتكون من كثرة الأعداد والزحام

txt

أخبار التعليم..ا لإنجليزي سهل في لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي.. القاهرة التكنولوجية تشارك في نهائي رالي السيارات الكهربائية

txt

أبرزها رفض الأسرة.. معوقات مشاركة الطالبات في الأنشطة الرياضية بالجامعات

txt

فتح باب التقدم لـ مسابقة عين شمس تبتكر

txt

لمواجهة تحديات المستقبل...أفضل طرق لتنمية مهارات طلاب الجامعات

txt

جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون مع الصومال في عدد من المجالات

txt

تكريم طلاب ألسن عين شمس الفائزين بمسابقة المهرجان العلمي على مستوى الجامعة

txt

شاهد.. رئيس جامعة عين شمس في زيارة للمركز القومى للبحوث

txt

ألسن عين شمس تحتفل باليوم الثقافي الإسباني وتستعرض مهارات طلابها اللغوية والفنية

txt

الشرقاوي: نعمل على إيجاد بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب وإبرازها

 
ووصل الفريق المشارك من طلاب  كلية الحقوق جامعة عين شمس إلي دور النصف النهائي في مسابقة جسيب (jessup)، وقد تكون الفريق من كل من: باكينام السنباطي، وهنا محمد عبدالرحمن، وهانيا محمد هشام، وصلاح محمد محمد، وأدهم عمر مكرم، بتدريب: سيف الله صبري، ونوران عبدو.
 
وحصل الفريق المشارك من طلاب  كلية الحقوق جامعة عين شمس، على المركز الثاني في المسابقة الإقليمية للمحاكمات الصورية "اكسفورد"

كلية الحقوق التعاون الدولي مهرجان جامعة عين شمس الامتحانات الفصل الدراسي الأول Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

يحتاج بعض الوقت للاستقرار.. كلوب يعلق على تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

ترشيحاتنا

في اليوم العالمى لها.. اكتشف علاقة الرياضة بالضغط

شيرين عبد الوهاب تتفوق على عمرو دياب فى شهر رمضان

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أسباب وعلامات تلف بوجيهات سيارتك

الجماهير الإيرانية تطالب بالتعاقد مع «كيروش» لتدريب «أسود فارس» بالمونديال |فيديو

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته وما آخر وقت لها ؟.. المفتي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5 رمضان 1443

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ