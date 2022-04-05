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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نشارك زيلينسكي مشاعر الإحباط

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشاعر الإحباط، على خلفية طلب الأخير حول عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن لا توجد طريقة لتغيير الواقع الدولي.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشاطر زيلينسكي إحباطه بشأن عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها لا ترى أي طريقة لتغيير الوضع.

جائت تصريحات البيت الأبيض على خلفية مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، مجلس الأمن الدولي سحب العضوية الدائمة لروسيا أو إصلاح نظام الأمم المتحدة.

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وقال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا". 

حول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام". 

والأمر الثاني وفقا للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام"

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