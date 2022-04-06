مصطفى الفقي: رمضان في القاهرة فاطمي متفرد ليس له مثيل

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن شهر رمضان في القاهرة فاطمي متفرد ليس له مثيل، وعندما سافر لمعظم الدول كان يشعر بشئ مختلف فى مصر.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الدولة الإفريقية و الآسيوية لديها طقوس خاصة ومختلفة فى شهر رمان، ولكن فى القاهرة أمر آخر.

ولفت إلى أن لديه طقوس فى رمضان، منها السهر، ومتابعة البرامج، وأنه لا يحب الأكل فى الوقت المتأخر، معلقًا :" اللى عايز يعزمني يعزمني على الفطار".

وأشار إلى أنه ليس معتادًا على السحور فى شهر رمضان، ويكون معتاد على عزومة أسرته فى أول أيام شهر رمضان.