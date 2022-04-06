تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.