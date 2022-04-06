محمد عيد "قزم السينما المصرية" رجع في رمضان 2022.. فيديو

التقت عدسة “صدي البلد” في بث مباشر، مع الفنان محمد عيد المعروف بلقب “قزم السينما المصرية”، للحديث عن أهم أعماله السينمائية الماضية، وعمله الجديد في رمضان 2022.

وهنأ محمد عيد المتابعين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتحدث عن كواليس تصوير فيلم “الرجل الأبيض المتوسط” والذي شارك في التمثيل الفنان أحمد أدم، والفنانة سمية الخشاب، وعقب أنه كان يوجد كواليس كوميدية كثيرة بينه وبين أحمد أدم وسمية الخشاب.

وتحدث محمد عيد عن مشاركته في أشهر برنامج كوميدي في مصر وهو “اديلي عقلك”، وكونه أشهر برنامج في الوطن العربي.

وتابع أنه يشارك هذا العام في رمضان 2022، في مسلسل “الكبير أوي”، مع الفنان أحمد مكي، وهو دور كوميدي له.

تعليق محمد عيد على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

علق الفنان محمد عيد الصغير - الشهير بـ قزم السينما - على زيارة التركي «كوكسال بابا» نجم السوشيال ميديا إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وكتب محمد عيد الصغير «قزم السينما»، في منشور له عبر فيسبوك: «كوكسال بابا جه مصر وهيخليكم تنسوني .. بس أنا الحمد لله خليتكم تضحكو من قلوبكم بجد ورسمت الضحكة علي وجوهكم».

وكتب محمد عيد «قزم السينما»، منشور آخر عبر فيسبوك، قال فيه: «أنا بشكر الناس اللي دعمتني امبارح ووقفت جنبي وفضلتني على الأجنبي وكفاية حبكم ليه ده عندي بالدنيا كلها، لأن محبة الناس أغلي وأحسن من أي حاجه».

وقارن المتابعين بين كوكسال بابا ومحمد عيد الصغير «قزم السينما»، لاسيما وأن الثنائي من صغار الحجم، في الوقت الذي يحظى في التركي بشعبية جارفة، بينما تناسى الجمهور الفنان المصري.

زواج قزم السينما

وقبل 5 سنوات، قرر الفنان محمد عيد، الشهير بـ"قزم السينما المصرية" الزواج للمرة الثانية، بعد انفصاله عن زوجته الأولى وفاء، التي تزوج منها قبل سنوات زواجًا عرفيًا، وانفصل عنها.

وأعلن "عيد" عن أن زوجته الثانية تُدعى نجلاء صالح، وتربطهما قصة حب منذ فترة، وأكد عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك أنه سوف يقيم حفل الزفاف عقب عودته للقاهرة.

ولكن محمد عيد قرر الأنفصال عن زوجته الثانية بعد فترة قصيرة، ولم يتزوج بعدها حتى الآن.