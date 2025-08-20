قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحركة الوطنية يثمن إطلاق الحكومة منصة لحشد التمويلات ويطالب بسرعة التنفيذ

أسامة الشاهد
أسامة الشاهد
حسن رضوان

ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، اتجاه الحكومة لإطلاق منصة وطنية لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات القطاع الخاص للتحول نحو التصنيع الأخضر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمساندة الصناعات الوطنية المتضررة من آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل مطلع عام 2026.

وأوضح الشاهد  في بيان صادر عنه أن هذه الآلية الأوروبية ستفرض رسوماً إضافية على صادرات خمسة قطاعات رئيسية تشمل (الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء)، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي من احتمالية تحمل صادرات هذه القطاعات أعباء إضافية تصل إلى 317 مليون دولار سنوياً، مع تراجع محتمل في الصادرات بنسبة 7%.

وأشاد الشاهد بالاجتماع التنسيقي الموسع بين الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي أسفر عن وضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية الحدود الكربونية، وإطلاق المنصة التمويلية الجديدة وتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بسرعة التنفيذ ووضع آليات واضحة تضمن وصول التمويلات إلى المصانع المتضررة بأسرع وقت، مؤكداً ضرورة توفير برامج فنية وتمويلية عاجلة لتأهيل الصناعة والتكيف مع المعايير البيئية الجديدة.

كما طالب بإشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجنة الفنية لضمان شفافية وعدالة توزيع التمويل، وتسهيل حصول الشركات على التمويلات الخضراء عبر البنوك المحلية بشروط ميسرة، مع توفير دعم فني لتحويل خطوط الإنتاج الحالية إلى نظم أكثر استدامة دون تحميل المصانع أعباء مالية إضافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مصر في التكيف مع هذه التحولات البيئية سيمثل فرصة مهمة لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مشدداً على أن المنصة التمويلية الجديدة يمكن أن تكون ركيزة أساسية في دعم الصناعة إذا تم تفعيلها وتنفيذها بسرعة وفاعلية.

أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية القطاع الخاص التصنيع الأخضر مساندة الصناعات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي

الجيل الديمقراطي: نخطط لخوض انتخابات مجلس النواب على نطاق واسع في جميع الدوائر

صورة أرشيفية

النانو تكنولوجي تحدث ثورة في علاج السرطان والقطاع الطبي

صورة أرشيفية

طفرة في الزراعة باستخدام تكنولوجيا النانو بجامعة زويل

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد