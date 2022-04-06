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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مين قدام روح بني آدمة

رمت نفسها من البلكونة .. طارق الشيخ يكشف تفاصيل مصرع خادمته|فيديو

طارق الشيخ
طارق الشيخ

قال المطرب طارق الشيخ: “اتقلبت بالعربية 5 مرات قبل كده، ولكن الله نجاني بفضل دعوات والدي رحمة الله عليه لي”. 

وأضاف طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أنه كان يعيش مع أسرته في شقة بمنطقة الشرابية، مكونة من غرفتين وصالة فقط، يعيش بها 7 أفراد، قائلًا: كنا عايشين رايقين، وأحلى أيام، والمطبخ كان لازق في البوتاجاز.

وكشف طارق الشيخ، عن اتهامه بقتل خادمة، قال  "ماليش في أي حاجة خالص، دي مش واحدة اتخربشت، دي رمت نفسها من البلكونة، أنا مين قدام روح بني آدمة؟، مشيرًا إلى أن أصابع الاتهام وجهت له وزوجته؛ لأن الخادمة كانت تعيش بمنزلهما ليس أكثر.

وأشار طارق الشيخ إلى أنه أنا عندي حاسة تفاؤل وتشاؤم، ساعات تيجي كبوة؛ بعرف إن بعدها فرج كبير أوي، وللأسف الناس كانت بتكلمني الفترة دي، عن إني راجل مفتري.

 

 

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