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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تطل على جمهورها بفستان منقوش بالورود

شمس الكويتية
شمس الكويتية

 

 


حرصت المطربة  شمس الكويتية مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


وتالقت خلالها شمس بإطلالة أنيقة ومختلفة، مرتدية فستان مشجر بالورود باللون الأبيض وبأكمام قصيرة وبتصميم الأوفر سايز ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو والاي لاينر ، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع ترك خصلات شعرها منسدلا بتسريحة انسيابية ناعمة.


يذكر ان آخر أعمال المطربة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربى، وإخراج أوس الشرقى.


طرحت النجمة الكويتية شمس مؤخراً اغنيتها  الجديدة "اطين عيشته" على طريقة اللايركس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات : رامي العبودي الحان : نور الزين توزيع : عمار عدنان ومكس وماستر : طيف عادل مونتاج : حسن هيبتا.

 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٥_٢٣٢٤٠٤
إطلالة شمس الكويتية شمس الكويتية فستان إطلالة انيقة فستان منقوش بالورود بمكياج ناعم

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