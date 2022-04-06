عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي عن اعتزالها: الله السبب الرئيسي في القرار وليس بتشجيع بشر

الفنانة سهير رمزي
الفنانة سهير رمزي

كشفت الفنانة سهير رمزي، السبب الرئيسي، فى الاعتزال، قائلة: " الله سبحانه وتعالى السبب الرئيسي فى قرار الاعتزال، و الأمر كان من الله، وليس بتشجيع من بشر".

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنها كانت تقوم بالمشاركة فى الأعمال الفنية، وكانت تصلي وتصوم وتحج بيت الله، ولا تقوم بعمل أى شئ مخالف.

ولفتت إلى أنها لا تحب السهر، ولم تشرب سجارة فى يوم من الأيام فى الحياة العادية، ولكن كان الشرب على الشاشة فقط.

وأشارت إلى أن طبيعتها تجعلها تفرق بين الحلال و الحرام، وكانت تشارك فى الأعمال وتذهب على البيت بعد الانتهاء.

 

تعد الفنانة سهير رمزي، من أبرز الفنانات في الوطن العربي، جرأة منذ بداية مسيرتها الفنية في السبعينيات، وأكثر بنات جيلها حظا في العمل بالسينما، حيث فتح لها جمالها أبواب السينما على مصراعيه.

بنت بورسعيد تقتحم السينما

ولدت النجمة سهير رمزي، في 3 مارس عام 1950 بمدينة بورسعيد، وتعد واحدة من الفنانات اللاتي ضربن الرقم القياسي فى عدد مرات الزواج، حيث احتفلت بزفافها وارتدت الفستان الأبيض أكثر من 12 مرة، رغم الخلاف على العدد الحقيقي لزيجاتها.

رجال عرب في حياة سهير رمزي
 

تزوجت سهير رمزي لأول مرة من الفنان السوداني إبراهيم خان، الذي عرفه الجمهور بأدواره المهمة فى فيلمي: غروب وشروق، ودائرة الانتقام.

وبعد عام على زواجها من إبراهيم خان وقع طلاق سهير رمزي، فخطف قلبها بعده الأمير السعودي خالد آل سعود، وتزوجت منه، إلا أنها لم تستمر هذه الزيجة أيضا سوى عام واحد وحصلت على الطلاق.

وتزوجت نجمة السينما المصرية، للمرة الثالثة، بعد أشهر قليلة من طلاقها من زوجها الثاني، من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ومن بعده احتفلت بالزواج مرة أخرى من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا، وهو نفس المصير الذي صادفه زواجها من رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي.


أزواج سهير رمزي المصريين

كما تزوجت سهير من فنانين ورجال أعمال مصريين، منهم الملحن حلمي بكر، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والنجم محمود قابيل، ورجل الأعمال البورسعيدي ورئيس النادي المصري الراحل سيد متولي، ورجل الأعمال علاء الشربيني.

سهير: اتجوزت 10 مرات بس

وكشفت "رمزي"، عن زيجاتها وعددهم، قائلة: "اتجوزت 10 مرات، منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت"، مضيفة: "أهم حاجة كله بالحلال، وأخر زيجة الحمد لله عمرت".

وأشارت سهير رمزي، إلى حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.

 

ندمانة على المذنبون
كشفت الفنانة سهير رمزي، عن عدم استمتاعها بمشاهدة أفلامها القديمة، خاصة أدوار الإغراء، حيث لم تجد شخصيتها الحقيقية في أي من أفلامها.

وأضافت أنها نادمة على أداء دورها في فيلم المذنبون، وعند عرضه لا تجلس لمشاهدته، معللة ذلك بقولها: "مش بلاقي نفسي فيه، مش بحس ان دي شخصيتي، وبزعل من نفسي لما بعمل دور اغراء ويعجب الناس".

 

الفنانة سهير رمزي سهير رمزي كلام الناس ياسمين عز الاعمال الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

أول رد من روسيا على طرد 19 دبلوماسيا من بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

بحجم روما.. انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي ومخاوف من ذوبانه | شاهد

ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله الرسول عن قيام الليل

طارق الشناوي:“الإختيار3” مسلسل استثنائي بكل المقاييس..فيديو

الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ