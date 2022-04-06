أسامة عرابي يحذر الأهلي من مميزات الرجاء المغربي

حذر أسامة عرابي نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، فريقه السابق، من بعض مميزات الرجاء المغربي، قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عرابي خلال استضافته ببرنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية "ETC"، الرجاء يتميز بالحماسية في أداء اللاعبين ، وتقديم كرة سريعة جدا".

وأكمل عرابي:" يمتلك الرجاء المغربي عددا من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم حميد أحداد والنهيري، لذلك على دفاع الأهلي أن يكون حذر جدا في التعامل مع هؤلاء اللاعبين".

وأضاف:" جماهير الرجاء شرسة في التشجيع لذلك على الأهلي محاولة إنهاء المباراة في القاهرة بفارق هدفين على الأقل".

وأتم نجم مصر السابق:" أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويتمكن من حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".