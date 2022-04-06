مكالمة كيروش مع فيريرا تكشف مستقبل البرتغالي مع المنتخب

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس اتصالات بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ومواطنه كارلوس كيروش نظيره في منتخب مصر، للحديث عن مستقبل الأخير مع الفراعنة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس ا" "LTC"، كيروش كشف عن مفاجأة لفيريرا حيث أكد له بأنه سيستمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يرحل، موضحًا أن اتحاد الكرة اتفق معه على بقائه مع الفراعنة بشكل نهائي لكنهم طلبوا منه أن يكون الإعلان عن طريقهم وعدم حديثه في الأمر لوسائل الإعلام.

وأضاف شبانة، كيروش أوضح لفيريرا أن اتحاد الكرة مقتنع به تمامًا ويرغب في استمراره لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن مسئولي الجبلاية أجلوا الإعلان بشكل رسمي عن التجديد له بسبب الأصوات المعارضة له وخوفهم من تعرضهم لانتقادات لذلك فضلوا تأجيل الأمر لحين هدوء الرأي العام عليه".



وأتم شبانة:" كيروش شدد على فيريرا بأنه بدأ بالفعل وضع خطة العمل للمرحلة المقبلة إستعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا وتجهيز برنامج الإعداد لتقديمه إلى الجبلاية في الجلسة المقبلة لاعتماده بشكل رسمي وبدأ العمل فيه خاصة وأن حصل على وعد منهم في وقت سابق بدعمه بكل الطرق وتلبية كل طلباته".