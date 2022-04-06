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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر فى رمضان

جدول لإنهاء الأعمال
جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر فى رمضان

تبحث الكثير من النساء هى كيفية وضع جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر خاصة خلال شهر رمضان حيث تعانى من التعب والإرهاق خلال ساعات الصيام.

وترغب النساء فى معرفة جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر يتناسب مع الأعباء الكثيرة التى تقوم بها خلال هذا الشهر الكريم فهى مسئولة عن إعداد تشكيلة كبيرة من الطعام والمشروبات كى لا يشعر أفراد أسرتها بالإرهاق من الصيام وتستقبل الضيوف وفى نفس الوقت تقوم بالمهام المنزلية التقليدية وتذاكر لأبنائها  لذا فإن وضع جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر أمر فى غاية الأهمية للمرأة.

كما أن استعانة المرأة بـ جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر يوفر لها متسع من الوقت لكى تقوم بطقوس العبادة وقراءة القران والاستمتاع بجمال شهر رمضان.

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أول يوم في رمضان .. كيفية ترتيب المطبخ

نعرض لكم فى هذا التقرير جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر فى رمضان وفقا لما جاء فى موقع “ bungalow ”

- قومي بالأعمال التى تحتاج مجهود كبير فى بداية اليوم أو بعد صلاة العشاء حيث أنه أكثر وقت تكون المرأة قوية ولديها طاقة .
- اجعلى غسل الأحواض يوميا خاصة حوض المطبخ ويمكن الاستعانة بخلطة البيكربونات والصابون السائل. 

- احرصى على استخدام الادوات الحديثة لمساعدتك فى التنظيف مثل المكنسة الكهربائية وغسالة الأطباق وفرش تنظيف الأوانى الحديثة .

- احرصى على وضع ورق ألومنيوم على البوتاجاز حتى لاتقومي بتنظيف البوتاجاز يوميا.

-استعملى أكياس الفرن ومفارش السليكون المخصصة للفرن وضعيها فى قاع الفرن عند شوي اللحوم والدواجن حتى تحافظى على نظافة الفرن ولا تضطرى لقضاء وقتا كبيرا فى التنظيف بعد الشواء.

- اجعلى غسل الملابس والمفروشات فى يوم واحد فقط أما المفروشا التى سقطت عليها بعض البقع فمسحى مكان البقعة أولا بأول.

المهام المنزلية اليومية 

تتمحور حول إعداد الوجبات وغسل الأطباق بعد كل وجبة ووضع الأشياء فى أمكانها الصحيحة وتنظيف الشعر في الحمام وتسليك الحوض وإزالة البقع الصعبة أول بأول بمسحها وليس غسل القطعة كلها أو السجادة كلها وإلقاء القمامة وكنس أرضية المطبخ وغرفة السفرة أما الريسبشن ففي يوم استقبال الضيوف

المهام المنزلية الأسبوعية

تتلخص المهام الأسبوعية في الأعمال التى تتطلب وقت كبير مثل تنظيف الحمام وغسل الأحواض وتنظيف الغرف وتنظيف الأشياء الصعبة فى المطبخ 

اجعلى وقت بعد العصر لإعداد الطعام يبدأ حسب نوع الوجبات التى تقدمينها والأصناف التى يحبها أفراد أسرتك وكميتها أما السور فيمكنك تجهيز الفول أثناء إعداد الطعام وعمل السلطة أو البيض فى وقت السحور حتى يصبح طازجا كما يمكن الاستعانة بالأطعمة الخفيفة عند التعب مثل الجبنة والفول الجاهز

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