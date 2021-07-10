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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

جدول تنظيف المنزل
جدول تنظيف المنزل قبل العيد

جدول تنظيف المنزل قبل العيد، تحتاج كل ربة منزل لتنظيم وقتها قبل العيد لكى لا تفاجئ بضيق الوقت وعدم انجاز المهام، كما أنه لا يجب أن يكون تنظيف منزلك عملاً روتينيًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً،مفتاح إدارة الواجبات المنزلية بسرعة وكفاءة هو تصميم روتين سهل المتابعة يتضمن جميع المهام الأكثر أهمية، اتبعي هذه التعليمات خطوة بخطوة لإنشاء جدول مخصص لتنظيف المنزل بالكامل.

 

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جدول تنظيف المنزل قبل العيد 
 

تنظيف الشقة 

أبسط طريقة للحفاظ على منزلك نظيفًا بشكل موثوق ؟ التزمي بجدول التنظيف يتيح لك جدول التنظيف المنزلي بالكامل أن تشعري بقدر أقل من التوتر لأنك تعلمي أن الترتيب ليس بعيد المنال على الإطلاق.


الخطوة 1:فى جدول تنظيف المنزل قبل العيد الاستعداد المناسب 

جدول تنظيف الشقة قبل العيد 

ستحتاجي إلى إعداد روتين تنظيف  يلاحظ بالضبط ما يجب أن يحدث لك للحصول على منزل لطيف ونظيف، احصلي على قلم وورقة استعدي للتجول في مساحتك ، غرفة تلو الأخرى ، مع إجراء جرد واقعي للمناطق والمهام التي ستشكل جدول التنظيف العميق للمنزل .

 

الخطوة 2 فى جدول تنظيف المنزل قبل العيد أبدئي بالغرف

جدول تنظيف الشقة قبل العيد 

ضعي قائمة بجميع الغرف والمناطق في منزلك التي تحتاج إلى تنظيف منتظم، بما في ذلك الممرات والسلالم والمداخل،اتركي المناطق التي لا تستخدمها كثيرًا ، مثل التخزين أو غرفة الضيوف ، خارج جدول التنظيف المعتاد، اعملي عليها في جدول تنظيف منزلك بشكل موسمي أو حسب الحاجة.

 

الخطوة الثالثة فى جدول تنظيف المنزل قبل العيد تحديد مهام التنظيف
 

غرفة

قمي بزيارة كل غرفة وفقًا لجدول التنظيف الخاص بك واحدة تلو الأخرى وانظري حولك،ضعي قائمة بجميع مهام التنظيف التي تحتاجي إلى القيام بها بانتظام،إطلبي العناصر من الأعلى إلى الأسفل (من السقف إلى الأرضيات) ، بنفس الترتيب الذي ستستخدميه للتنظيف.

 

الخطوة 4 فى جدول تنظيف المنزل قبل العيد البدء بالتنظيف من السقف والحوائط

تنظيف 

مصابيح الغبار مروحة السقف خيوط العنكبوت الزاوية
قمؤ بتنظيف مقابض الأبواب وإطارات الأبواب من الغبار
قمي بغبار عتبات النوافذ والستائر وإطارات الصور والمصابيح والأثاث أماكن الغبار والكتب وما إلى ذلك.
كنس أو تنظيف الأرضيات بالمكنسة الكهربائية
 

مطبخ

تنظيف 

تنظيف وتعقيم العدادات والمغسلة
تنظيف الموقد والفرن وشفاط المطبخ
نظف الميكروويف من الداخل والخارج
امسحي واجهات وأجهزة الخزانة
 

الحمامات

 

تنظيف المرايات
تنظيف وتعقيم العدادات والمغسلة
امسحي واجهات الخزانة
قمي بتنظيف وتعقيم المرحاض
قمؤ بتنظيف وتعقيم الدش وباب الدش والحوض

 

نظفي بما لديك بالفعل

تنظيف 


استخدمي منظفات سرية وسريعة وذات مفعول قوي،يقضي على الأوساخ سريعا فى جدول تنظيف المنزل قبل العيد. 

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