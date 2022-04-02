تبحث النساء فى أول يوم في رمضان عن كيفية ترتيب المطبخ حيث يعد من المهام الرئيسية التى تقوم بها فى شهر رمضان بشكل متكرر مما يسبب لها مجهود كبير وعناء وقد يدمر يومها بالكامل.

وما يجعل النساء يرغبن فى أول يوم فى رمضان عن كيفية ترتيب المطبخ حيث يستخدم بكثرة فى الشهر الكريم بسبب إعداد أصناف الطعام المتنوعة التى تعين على الصيام وتعوض احتياجات الجسم المفقودة طوال النهار وتجهيز أصناف عديدة من الحلويات والأطعمة الشهية للضيوف وإقامة العزومات وكل هذا يجعل المطبخ بحاجة شديدة للترتيب بل وتكون المهمة شديدة الصعوبة لذا تبحث النساء فى أول يوم فى رمضان عن كيفية ترتيب المطبخ.

ترغب السيدات فى أول يوم في رمضان فى معرفة كيفية ترتيب المطبخ لكى تتمكن من اغتنام الشهر الكريم وعدم ضياع اليوم كله فى ترتيب الطعام والأوانى والأكواب وكافة تفاصيل المطبخ التى تستهلك بشكل متزايد خاصة عند إقامة العزومات واستقبال الضيوف.

يبحث عدد كبير من النساء فى أول يوم في رمضان عن كيفية ترتيب المطبخ للتعرف على حيل متنوعة تساعدهن فى التمكن من إنهاء هذه المهمة بشكل سريع وصحيح وبأقل مجهود .

نعرض لكم فى أول يوم في رمضان كيفية ترتيب المطبخ ونصائح الاستعداد لتحضير الإفطار والموعد الأمثل لتحضيره و جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر لذا تابعوا هذا التقرير .

كيفية ترتيب المطبخ

تنظيف الأطباق والأواني أولًا بأول أثناء طهي الطعام وبعد الانتهاء من وجبات الطعام مباشرة وتجنب النوم بوجود مواعين في الحوض.

وإن كانت المرأة متعبة جدا أو مشغولة فيجب تنظيف الأوانى من الفضلات ووضع الماء عليها كي لا يصبح تنظيفها صعبًا، التخلص من القمامة في المطبخ بشكلٍ يومي لتجنب خروج الروائح الكريهة مما يضر الصحة ويفسد المنزل ويسبب الاحراج أمام الضيوف.

يجب مسح البوتاجاز أولًا بأول بعد طهى الطعام دون دعك حتى يكون تنظيفه سهلًا وسريعًا فيما بعد وشكله لائق يوميا



ومن الأشياء التى تسهل مهمة ترتيب المطبخ هى التخلص من الأدوات الزائدة مثل البرطمانات والأكواب المكسورة وغيرها من الأشياء التى لم تستخدم وعدى عليها وقت طويل .

احرصى على وضع الطعام أولا بأول فى الثلاجة ولا تتركي جزء منه بالخارج مهما كان بسيط حتى لا يفسد ويجذب النمل والحشرات ويجعل مظهر المطبخ سئ.



يمكنك استغلال الحوائط إذا كان مطبخك ضيقا من خلال عمل مجموعة من الأرفف لوضع بعض الأدوات بها سواء الكتب أو الورود .

المطبخ

كيفية الاستعداد لتحضير الإفطار



من الأشياء التى تشغل بال الكثير من النساء فى أول يوم فى رمضان هى كيفية الاستعداد لتحضير الإفطار كل يوم لذا نعرض لكى مجموعة من النصائح التى تساعدك على اجتياز هذه المهمة بأقل جهد وأسرع وقت.

تقسيم الأشياء والأطعمة المقدمة فى الإفطار وتقسيمها إلى وجبات رئيسية الوجبة مثل الفراخ والبط والمحشي والطواجن، وأطباق جانبية مثل الأرز والمكرونة والملوخية والسلطات المختلفة، وعصائر مثل البلح المنقوع فى الماء أو اللبن، والتمر هندي والسوبيا والعرقسوس والخشاف ، والحلويات مثل الكنافة والقطايف والجلاش وبلح الشام.

وتحديد أى الأطعمة تستطيع المرأة تقديمها وتحضيرها بسهولة وعادة ستكون العصائر والطبق الجانبي وتجعلها هي أخر ماتقوم به قبل الإفطار أما الحلويات فيمكن شرائها فى أول أيام الصيام تسهيل على ربة الأسرة إذا كانت الإمكانات المادية تسمح بذلك أو تجهيزها من الليل أو طلب مساعدة أحد أفراد الأسرة فى إعدادها أو اطلبي منهم مساعدتك فى أى مهمة أخرى لتتفرغي لتجهيز الحلويات بطريقتك المميزة .

طهى الافطار

أما الطبق الرئيسي فى وجبة الإفطار الرمضانية فيتم تحديد قائمة ببعض الأطعمة التى ترغب المرأة فى إعدادها وعدد الأطفال ووقت تجهيز تقريبي ثم تختار الأسهل والأسرع منها فى أول أيام رمضان حتى لا تعانى من المشقة والجهد الكبير فى تحضيرها .

وتوجد وصفات عديدة للأكلات الرئيسة لا تحتاج عناء مثل طهي الفراخ مع الخضار والتتبيلة الخاصة بها فى أكياس الفرن ولن تبذلي مجهود فى تنظيف الصواني من الدهون .

ويمكنك عمل المحشي بكل سلة من خلال الاستعانة بنوع جيد من ماكينة لف المحشي لإعداد محشي الكرنب أو ورق العنب أو ورق الخس وإذا لم تتوفر لديك فالفلفل سهل الحشو ولا يحتاج لتقوير كما يمكنك الاستعانة بامكينة تقوير المحشي السريعة لعمل محشي الباذنجان والكوسة والبطاطس والطماطم أو شراء المحشى مقور من المحلات أو جعل أفراد أسرتك يساعدونك فى تجهيز وتقوير خضار المحشي.

تعد صينية البطاطس أو صينية الخضار بالدجاج من أسهل الأكلات التى يمكن إعدادها على مائدة الإفطار فى شهر رمضان.

الموعد الأمثل لتحضير الإفطار

تبحث الكثير من ربات البيوت فى أول يوم في رمضان عن الموعد الأمثل لتحضير الإفطار حيث أن التحضير قلبها بوقت كبير جدا يجعل الطعام يفقد جزءا من مذاقه الطازج الشهي وفى نفس الوقت يحتاج إلى مجهود إضافى لإعادة التسخين ووضعه فى أطباق التقديم .

كما أن التأخر فى تحضير الطعام يجعل أفراد الأسرة يشعرون بالجوع والإرهاق بسبب زيادة ساعات الصيام.

والموعد الأمثل لتحضير الإفطار فى شهر رمضان هو بعد العصر مباشرة على أن تبدأ الأسرة فى غرف الأطباق ووضعها على مائدة قبل الإفطار ب10 إلى 15 دقيقة حسب كمية الطعام التى يتم تقدميها وعدد الأفراد الذين ينقلون الطعام للسفرة.

الإفطار



جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر



من الأشياء التى تبحث عنها النساء بكثرة أيضا فى أول يوم في رمضان هى كيفية وضع جدول لإنهاء الأعمال المنزلية بكل يسر.

- اجعلى المهام الصعبة في بداية اليوم أو بعد صلاة العشاء حيث أنه أكثر وقت تكوني قوية ومليئة بالطاقة .

- احرصى على غسل الأحواض يوميا خاصة حوض المطبخ ويمكن الاستعانة بخلطة البيكربونات.

غسيل المواعين

- استخدمى الادوات الحديثة لمساعدتك فى التنظيف مثل المكنسة الكهربائية وغسالة الأطباق وفرش تنظيف الأوانى الحديثة .

- احرصى على وضع ورق ألومنيوم على البوتاجاز وإزالته بعد طهى الطعام حتى لاتضطرى للتنظيف البوتاجاز يوميا.

-خصصي يوما في الأسبوع لغسل الملابس والمفروشات خاصة تلك التى سقطت عليها بعض البقع.

-استعملى أكياس الفرن ومفارش السليكون المخصصة للفرن وضعيها فى قاع الفرن عند شوي اللحوم والدواجن حتى تحافظى على نظافة الفرن ولا تضطرى لقضاء وقتا كبيرا فى التنظيف بعد الشواء.

المهام المنزلية اليومية هى إعداد وجبة وغسل الأطباق بعد كل وجبة ووضع الأشياء فى أمكانها الصحيحة وتنظيف الشعر في الحمام وتسليك الحوض وإزالة البقع الصعبة أول بأول بمسحها وليس غسل القطعة كلها أو السجادة كلها وإلقاء القمامة وكنس أرضية المطبخ وغرفة السفرة أما الريسبشن ففي يوم استقبال الضيوف

المهام المنزلية الأسبوعية هى تنظيف الحمام وغسل الأحواض وتنظيف الغرف وتنظيف الأشياء الصعبة فى المطبخ

تخصيص وقت بعد العصر لإعداد الطعام يبدأ حسب نوع الوجبات التى تقدمينها والأصناف التى يحبها أفراد أسرتك وكميتها أما السور فيمكنك تجهيز الفول أثناء إعداد الطعام وعمل السلطة أو البيض فى وقت السحور حتى يصبح طازجا كما يمكن الاستعانة بالجبنة والفول الجاهز إذا كنتى متعبة

المصادر:

bungalow