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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

صدى البلد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبات الأهلي، وإصرارهن على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهن التي تستحق كل التحية، وتساند ناديها في كل المواقف.

وتوج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد، بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين، في نهائي الكأس.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-1، ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب الأول هذا الموسم.

شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن يحسمه «سيدات الأهلي» بنتيجة 25-17، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من كلا الفريقين إلا أن فريق الصيد نجح في أن ينهيه لصالحه بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثالث عاد الأهلي في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-21.

وواصل الأهلي صحوته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23 ليتوج «سيدات طائرة الأهلي» ببطولة كأس مصر.

 

محمود الخطيب النادي الأهلي ببطولة كأس مصر الكرة الطائرة بالنادي الأهلي صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر

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