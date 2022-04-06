الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر.
وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبات الأهلي، وإصرارهن على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهن التي تستحق كل التحية، وتساند ناديها في كل المواقف.
وتوج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد، بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين، في نهائي الكأس.
أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-1، ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب الأول هذا الموسم.
شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن يحسمه «سيدات الأهلي» بنتيجة 25-17، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.
بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من كلا الفريقين إلا أن فريق الصيد نجح في أن ينهيه لصالحه بنتيجة 25-21.
وفي الشوط الثالث عاد الأهلي في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-21.
وواصل الأهلي صحوته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23 ليتوج «سيدات طائرة الأهلي» ببطولة كأس مصر.