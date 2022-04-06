لجنة الحكام: الغندور يدير لقاء الأهلي والاتحاد.. وأمين عمر لمباراة بيراميدز والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام الاتحاد السكندري وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتم إسناد إدارة مباراة الأهلي والاتحاد إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من سامي هلهل ومحمد عزازي وعمرو الشناوي كحكم رابع، مع تواجد وائل فرحان في غرفة تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

فيما يدير مباراة بيراميدز والزمالك الحكم أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال وعمرو رمضان كحكم رابع، مع تواجد طارق مجدي في غرفة تقنية الفيديو ويساعده شريف عبدالله.