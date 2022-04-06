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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد وصول الحرارة 39 درجة.. أفضل طرق تقليل درجة حرارة الجسم

أفضل طرق تخفيض درجة
أفضل طرق تخفيض درجة حرارة الجسم

يتفاعل جسم الإنسان مع التغيرات الخارجية والداخلية؛ حيث ترتفع درجة حرارة الجسم عندما تزداد درجة الحرارة الخارجية ولكن أيضًا عندما تزداد درجة الحرارة الداخلية؛ حيث إن درجة الجسم الطبيعية 98.6 درجة فهرنهايت أى (37 درجة مئوية) .

نصائح لتقليل حرارة الجسم، وأفضل طرق التقليل من درجة حرارة الجسم.

-  شرب السوائل الباردة :
يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة ، مثل الماء أو الشاي المثلج ، في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا. يمكن أن يمنع تناول السوائل بانتظام الجفاف .

- تشغيل المكيف أو المروحة :
يمكن للناس تقليل درجة حرارة أجسامهم عن طريق تشغيل التكييف او المروحة، والتي سوف تفقد الجسم الحرارة بالحمل الحراري.

-  الحصول على دش بارد :
ويقلل الحصول على دش بالماء البارد أو الاستحمام بماء فاتر أو وضع الماء البارد على الجسم ان يقلل من درجة حرارة الجسم. في هذه الحالات ، تنخفض درجة حرارة الجسم نتيجة التوصيل.

- ارتداء ملابس أخف :
تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، و تسمح الأقمشة الطبيعية ، مثل القطن والكتان ، بالحرارة للهروب من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية ، مثل الأكريليك والنايلون.

- تناول المكملات التي تنظم الحرارة
اعتمادًا على سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم ، قد يساعد تناول المكملات في تنظيم حرارة الجسم.. وفي دراسة أجريت عام 2018 قارنت المستخلصات النباتية  أن كلاً من زيت زهرة الربيع المسائية و الكوهوش الأسود كانوا فاعلين في تقليل وتيرة وشدة الهبات الساخنة لدى الأشخاص الذين يمرون بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث .

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