عرابي: كيروش فشل في تحقيق أهدافه مع منتخب مصر.. وأرفض التجديد له

أكد أسامة عرابي نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، فشل في تحقيق الأهداف التي تعاقد اتحاد الكرة معه من أجلها.

وتابع عرابي خلال استضافته ببرنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية "ETC"، السنغال تفوقت على مصر فنيا خلال ال٣ مباريات التي لعبها الفراعنة أمامهم، سواء نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومباراتي الدور الفاصل في كأس العالم".

وأكمل عرابي:" لا أجد ميزة في مبررات اتحاد الكرة بأن كيروش يعمل طوال الوقت، من الطبيعي أن يعمل ليلا ونهارا بعد الحصول على راتب ١٢٠ ألف دولار".

واختتم نجم مصر السابق:" لا أجد مبرر للتجديد مع لكيروش لأن الهدف الذي تعاقدنا معه من أجله، فشل في تحقيقه".