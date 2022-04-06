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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 6-4-2022 مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا

حظك اليوم
حظك اليوم

يفضل الكثير من الأشخاص متابعة توقعات الأبراج وحظك اليوم بشكل يومي، ولذلك نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم 6-4-2022 لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5- 4- 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

 

الحمل

من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للتفاهم وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.
مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا

الثور

من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخصص مزيدا من الوقت والطاقة لتعتني بخطواتك وكن متعقلا في إدارة أمورك المادية.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بأجواء حلوة تجمعك بالأصدقاء والأحباب

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.
مهنيا: تناغم الشمس والقمر يشحذ طاقتك ويزيدك إصرارا على الوصول لأهدافك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وحافظ على السرية والكتمان.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط اهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بصداقات جديدة أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة ولقاءات شاعرية تجمعك بالأحباب.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم لقاءات مهنية موفقة واجتماعات سارة.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك.. فلا تدع الضغوط تؤثر على علاقاتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. قد تربكك تصرفات وأقوال وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز، وأن تتجنب الجدال مع الزملاء والأصدقاء.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.
مهنيا: تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تعدك بلقاءات عاطفية واجتماعية حلوة وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل.

القوس

من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: اليوم انتبه لحقوقك وكن يقظا ولا تغامر في قراراتك وخياراتك.
عاطفيا واجتماعيا: انتبه لعلاقتك بمن تحب وأيضا لعلاقتك بالآخرين، ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح تنظيمية وإصرارا ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك

الدلو

من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: الشمس والمريخ داعمان ويمنحانك كل الطاقة والحماس وقد تحسن التفاوض مع البعض من خلال حوارات تديرها برشاقة ذهنية مذهلة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب.. مما يجعلك فرحا ومبتكرا ومليئا بالمشاعر الدافئة.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك، فابتعد اليوم مسافة كافية.
عاطفيا: قد تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

الأبراج حظك اليوم الحوت الميزان السرطان

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