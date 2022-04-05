توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5- 4- 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك؛ لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح، توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5-4- 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي.

حظك اليوم الثلاثاء 5-4-2022 مع بعض النصائح لمساعدتك.



لمواليد برج الحمل، شجع نفسك على تناول الطعام الصحي، والنوم بشكل جيد، والحصول على قسط كافي من الراحة، ولا تسمح لضغوط الحياة أو مهام العمل أن تمنعك من اتباع نظام حياة صحي.



حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل برج الثور



برج الثور، لا تتعجل الشفاء من جروح الماضي، ولا تحاول كتمان مشاعرك، فالتعبير عن مشاعر الحزن أو الغضب سوف يساعدك في تجاوز الأمر بشكل أسرع.



حظك اليوم برج الجوزاء



عزيزي برج الجوزاء، جلدك المستمر في ذاتك بسبب أخطاء الماضي، لن يسبب لك سوى مزيد من الألم، وقد يعيق تقدمك في المستقبل؛ لذا ننصحك أن تتوقف عن ذلك وأن تبدأ في معاملة الماضي كدروس مستفادة.



برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء



برج السرطان، لا ننصحك بالاستمرار في أي علاقة إذا كانت لا ترسم على وجهك الابتسامة، فالعلاقة التي لا تساعدك على أن تكون سعيدًا ومسالمًا لا حاجة لها، سواء كانت علاقة صداقة أو ارتباط.



حظك اليوم برج الأسد



عزيزي برج الأسد، عليك أن تستمع إلى قلبك بقدر استماعقك لعقلك، فالموازنة بين العقل والعاطفة سوف تساعدك في اتخاذ العديد من القرارات السليمة.



حظك اليوم 5 أبريل برج العذراء



عزيزي برج العذراء، توقف عن التفكير في كل ما قد يسبب لك الضيق أو الحزن، فالتفكير الزائد قد يضر بصحتك النفسية والبدنية بشكل سيء.



الميزان حظك اليوم الثلاثاء



برج الميزان، الصديق كالمصعـد إما يأخذك إلى الأعلى، أو يسحبك إلى الأسفل، فاحذر أي مصعد تأخذ حتي لا تندم في المستقبل.



برج العقرب حظك اليوم



برج العقرب، لن تستطيع العطاء دون الحب، و لن تستطيع أن تحب دون التسامح. لذا ننصحك بالتوقف عن البحث في الماضي إذا كنت ترغب في المضي قدمًا”



برج القوس اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022



برج القوس، إذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبه. لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات فقط، بل تحتاج أن تثبت لصديقك أنك تشعر به أيضًا.



حظك اليوم الثلاثاء 5-4-2022 برج الجدي



برج الجدي، قال أحد الحكماء لا تبحث في الحياة عن السعادة بنفس المكان الذي فقدتها فيه. لذا ننصحك أن تتوقف عن التمسك بالماضي وذكرياته وأن تفتح صفحة جديدة.



حظك اليوم 5 أبريل 2022 برج الدلو



برج الدلو، أخطاءك تعلمك الحكمة، وألمك يعلمك كيف تكون قويًا. لذا عليك أن تستفيد من عثراتك، لتتحول إلى شخص أفضل، بدلًا من البكاء على اللبن المسكوب.



برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل



برج الحوت، في الصمت وراء ما يمكن سماعه تكمن الإجابات التي كنا نبحث عنها لفترة طويلة. لذا ننصحك بالإنصات بحرص أكثر من التحدث، عندما تشعر بالحيرة وعدم القدرة على الوصول للحقيقة.



برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل

عزيزي برج الحوت، في الصمت وراء ما يمكن سماعه؛ تكمن الإجابات التي كنا نبحث عنها لفترة طويلة؛ لذا ننصحك بالإنصات بحرص أكثر من التحدث، عندما تشعر بالحيرة وعدم القدرة على الوصول للحقيقة.