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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

الابراج
الابراج

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي..
 

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تحمل إليك نوعية فلكية مميزة على كافة الاصعدة نشاط حيوية وحظاً واضحة ومثمرة جيدة ومميزة تساوم على مركز اجتماعي تفاوض تتقدم تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك وتسمح لك بالربح والانتصار وقد تصل الى نتيجة مالية ومعنوية لها علاقة بمسائل أكاديمية دراسية او عقود.

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 5-4- 2022.. اكتشف ما يخبئه برجك

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نشرة المرأة.. اكتشف حظك في أول يوم رمضان .. وطريقة عمل الكنافة بالقشطة

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

 إذا كنت مولودا في يوم 5 أبريل فإن ذلك يعني أنك موهوب في التعبير عن نفسك.. تهتم بمعرفة أصل كل شيء وتشعر بالآخرين وتعرف كيف تساعدهم وتقدم لهم يد العون.


نصيحة: 

 

في عام ٢٠٢٢ تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الثور شخصية اليوم العذراء علم الأرقام

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