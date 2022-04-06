الاتحاد الجزائري: «فيفا» سيناقش طعن إعادة مباراة الكاميرون 21 أبريل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم "قطر ٢٠٢٢"، ستتم مناقشته يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل الجاري.

وطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم ٣١ مارس الماضي، (فيفا) بفتح تحقيق في خلفيات التحكيم في مباراة (الجزائر – الكاميرون)، التي انتهت لصالح الكاميرونيين بهدفين لهدف واحد، وكذلك إعادة المباراة في ظروف تضمن نزاهة التحكيم.

وأشار "الفاف" إلى أنه تم إيداع الطعن عبر البريد الإلكتروني مع تكليف محام أجنبي بإيداع النسخة الأصلية ومتابعة الإجراءات.