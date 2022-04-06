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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مكالمة كيروش مع فيريرا تكشف مستقبل البرتغالي مع المنتخب.. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

عرابي: كيروش فشل في تحقيق أهدافه مع منتخب مصر.. وأرفض التجديد له

أكد أسامة عرابي نجم منتخب مصر  السابق والنادي الأهلي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، فشل في تحقيق الأهداف التي تعاقد اتحاد الكرة معه من أجلها.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

لجنة الحكام: الغندور يدير لقاء الأهلي والاتحاد.. وأمين عمر لمباراة بيراميدز والزمالك

وتم إسناد إدارة مباراة الأهلي والاتحاد إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من سامي هلهل ومحمد عزازي وعمرو الشناوي كحكم رابع، مع تواجد وائل فرحان في غرفة تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

الاتحاد الجزائري: «فيفا» سيناقش طعن إعادة مباراة الكاميرون 21 أبريل

 

 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم "قطر ٢٠٢٢"، ستتم مناقشته يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل الجاري.
 

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