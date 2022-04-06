أخبار الرياضة.. مكالمة كيروش مع فيريرا تكشف مستقبل البرتغالي مع المنتخب.. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

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أكد أسامة عرابي نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، فشل في تحقيق الأهداف التي تعاقد اتحاد الكرة معه من أجلها.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وتم إسناد إدارة مباراة الأهلي والاتحاد إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من سامي هلهل ومحمد عزازي وعمرو الشناوي كحكم رابع، مع تواجد وائل فرحان في غرفة تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم "قطر ٢٠٢٢"، ستتم مناقشته يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل الجاري.

