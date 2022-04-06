الجماهير الإيرانية تطالب بالتعاقد مع «كيروش» لتدريب «أسود فارس» بالمونديال |فيديو

قال الصحفي الإيراني آريا الله فردي، إن مجموعة بلاده مع إنجلترا وأمريكا ومنتخب آخر من الملحق الأوروبي بكأس العالم 2022، قوية لكنها أفضل من مونديال 2018، موضحًا أنها ستكون خطوة جيدة للتقدم نحو التأهل منها.

وأضاف آريا، خلال لقاء عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد كرة القدم الإيراني يثق في مدرب المنتخب دراجان سكوسيتش والإمكانيات التي يمتلكها لتقديم النتائج المطلوبة في مونديال قطر.

وأشار إلى أن الجماهير الإيرانية نادت في المدرجات باسم كيروش في حضور مدرب المنتخب الحالي سكوسيتش خلال لقاء محلي، مؤكدًا صعوبة رحيل الأخير، ومطالبة الجماهير بالتعاقد مع كيروش، أمر صعب تنفيذه من جانب الاتحاد الإيراني في ظل الراتب الكبير الذي سيتقاضاه المدرب البرتغالي.

وأكد الصحفي الإيراني، رفضه لمطالبة الجماهير بالتعاقد مع المدرب السابق كيروش بدلًا من دعمهم للمدرب الحالي، مشددًا أن كيروش كان دائمًا ما يتعرض للانتقادات خلال فترة تدريبه لمنتخب إيران، بسبب أنه كان يلعب بواقعية وفقًا للإمكانيات المتاحة لديه.